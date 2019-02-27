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Раскрыта зарплата Кононова в «Спартаке» 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов получает зарплату в €1,2 млн за сезон. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
При этом 52-летний специалист может рассчитывать на существенную прибавку к жалованию. Это произойдёт в случае достижения результата. От Кононова требуют решения двух задач — выхода в Лигу чемпионов и завоевание Кубка России. За них также полагается значительный бонус.
Текущий контракт Кононова со «Спартаком» действует до июля 2020 года. После 17-ти туров «красно-белые» идут на четвёртом месте.
Ранее News.ru сообщал, что Андрея Аршавина будут разводить в Красном Селе.
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