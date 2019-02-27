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На жену Мамаева подали в суд 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
На жену футболиста Павла Мамаева Алану подал в суд ее экс-супруг, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, в иске Липового идет речь об опеке над их общим с Аланой Мамаевой сыном.
Mash отмечает, что спортсмена лишили родительских прав в сентябре 2017 года. В 2018-м мужчина узнал, что его сын получил новую фамилию — Мамаева, после чего решил обратиться в суд.
В феврале 2019-го Липового арестовали. По данным «Московского комсомольца», чемпион мира стал фигурантом дела о мошенничестве.
Павел Мамаев, второй муж Аланы, также находится под арестом. В прошлом году в интернете появились видео с нападениями Мамаева, игрока «Зенита» Александра Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд отправил их в СИЗО, они останутся там до 8 апреля.
Футбол , Видео , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН
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