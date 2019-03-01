«Анжи» в большинстве победил «Оренбург» в матче РПЛ

Махачкалинский «Анжи» одержал победу над «Оренбургом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Краснодаром», а «Анжи» на своём поле примет московский «Локомотив».