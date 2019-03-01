Махачкалинский «Анжи» одержал победу над «Оренбургом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Оренбург» остался вдесятером на 56-й минуте, когда защитник Михаил Сиваков получил вторую жёлтую карточку. Победный для «Анжи» мяч на 58-й минуте забил Владислав Кулик.
В следующем туре «Оренбург» на выезде сыграет с «Краснодаром», а «Анжи» на своём поле примет московский «Локомотив».
Ранее стало известно место проведения матча РПЛ «Динамо» — «Спартак».