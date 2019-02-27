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Колобков прокомментировал внедрение Fan ID на матчах РПЛ 

News.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию о введении паспорта болельщика на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и финала Олимп — Кубок России с 1 июля 2019 года.
«Действительно, Минспорта России дано поручение рассмотреть совместно с рядом ведомств и заинтересованных организаций вопрос о применении паспорта болельщика на футбольных матчах в России. В настоящее время этот вопрос находится в работе», — приводит слова министра корреспондент News.ru.
Он добавил, что применении этой системы говорить преждевременно.
News.ru писал, что паспорт болельщика введут в РПЛ летом 2019 года.
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