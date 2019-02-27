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Аршавина заподозрили в намерении снова жениться 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин, «наверное, снова хочет жениться», заявил «360» адвокат его супруги Алисы Казьминой Александр Добровинский.
«Очевидно, у Андрея Сергеевича бурная личная жизнь и, наверное, он снова хочет жениться. Потому что все происходило в спешке и, со слов Алисы, он очень хочет быстро получить решение суда о разводе. Почему, я не знаю», — сказал Добровинский.
При этом адвокат отметил, что «вскрылись новые подробности», и рекомендовал «не ждать», что решение о разводе будет вынесено раньше, чем через несколько месяцев. По его словам, в марте стороны начнут обсуждать вопрос алиментов.
Накануне состоялось первое заседание суда по делу о разводе Аршавина и Казьминой. Судья мирового суда Санкт-Петербурга перенесла рассмотрение дела в Красносельский районный суд Санкт-Петербурга.
Футбол , Александр Добровинский , Андрей Аршавин
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