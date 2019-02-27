Аршавина заподозрили в намерении снова жениться

«Очевидно, у Андрея Сергеевича бурная личная жизнь и, наверное, он снова хочет жениться. Потому что все происходило в спешке и, со слов Алисы, он очень хочет быстро получить решение суда о разводе. Почему, я не знаю», — сказал Добровинский.

При этом адвокат отметил, что «вскрылись новые подробности», и рекомендовал «не ждать», что решение о разводе будет вынесено раньше, чем через несколько месяцев. По его словам, в марте стороны начнут обсуждать вопрос алиментов.

Накануне состоялось первое заседание суда по делу о разводе Аршавина и Казьминой. Судья мирового суда Санкт-Петербурга перенесла рассмотрение дела в Красносельский районный суд Санкт-Петербурга.