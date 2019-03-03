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«Ростов» упустил победу над «Енисеем» в 18-м туре РПЛ 

RT на русском + ещё 17 2 часа назад
Фото: @rostovfc Twitter
Футбольный клуб «Ростов» на выезде сыграл вничью с красноярским «Енисеем» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершился со счётом 1:1.
Бьорн Сигурдарсон вывел ростовчан вперёд на на 68 минуте. На 83 минуте Бабакар Сарр восстановил равенство в матче.
Коллектив из Ростова-на-Дону занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. «Енисей» продолжает располагаться на последней позиции с 11 баллами.
В следующем туре «Ростов» сыграет с тульским «Арсеналом», а «Енисей» встретится с самарскими «Крыльями Советов».
Ранее футболисты «Динамо» добыли волевую победу над «Уфой» в 18-м туре РПЛ.
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Футбол , Волейбол , Бьорн Сигурдарсон
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