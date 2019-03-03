«Ростов» упустил победу над «Енисеем» в 18-м туре РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» на выезде сыграл вничью с красноярским «Енисеем» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе «Фишт», завершился со счётом 1:1.

Бьорн Сигурдарсон вывел ростовчан вперёд на на 68 минуте. На 83 минуте Бабакар Сарр восстановил равенство в матче.

Коллектив из Ростова-на-Дону занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. «Енисей» продолжает располагаться на последней позиции с 11 баллами.

В следующем туре «Ростов» сыграет с тульским «Арсеналом», а «Енисей» встретится с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее футболисты «Динамо» добыли волевую победу над «Уфой» в 18-м туре РПЛ.