«Русский Месси» перешёл в «Нижний Новгород»

По информации пресс-службы команды, нападающий будет выступать под 8-м номером. Детали сделки не уточняются.

За Давыдовым закрепилось прозвище «русский Месси» после того, как в ноябре 2014 года председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун сравнил его с одним из лучших футболистов мира — нападающим каталонской «Барселоны» Лионелем Месси

Давыдов защищал цвета «красно-белых» с 2013-го по 2018-й. Он также вызывался в молодёжную сборную России.

Уволенный из «Спартака» тренер рассказал о буднях без работы, писал News.ru.