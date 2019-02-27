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«Русский Месси» перешёл в «Нижний Новгород» 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший футболист московского «Спартака» Денис Давыдов официально стал футболистом «Нижнего Новгорода».
По информации пресс-службы команды, нападающий будет выступать под 8-м номером. Детали сделки не уточняются.
За Давыдовым закрепилось прозвище «русский Месси» после того, как в ноябре 2014 года председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун сравнил его с одним из лучших футболистов мира — нападающим каталонской «Барселоны» Лионелем Месси.
Давыдов защищал цвета «красно-белых» с 2013-го по 2018-й. Он также вызывался в молодёжную сборную России.
Уволенный из «Спартака» тренер рассказал о буднях без работы, писал News.ru.
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Футбол , Денис Давыдов , Лионель Месси , Леонид Федун , Спартак
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