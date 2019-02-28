Роналду избежал серьезной травмы 

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сможет выйти на поле в игре против "Наполи" в матче 26-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
По информации Calciomercato, футболист прошел медицинское обследование и вернулся в общую группу.
У нападающего было подозрение на травму голеностопа после игры минувшего тура с "Болоньей" (1:0), но оно осталось без подтверждения.
В нынешнем сезоне португальский игрок принял участие в 34 официальных матчах за "Ювентус", оформил 21 гол и отдал 12 результативных передач.
В Серии А у Роналду 19 голов — он является лидером бомбардирской гонки.
Ранее сообщалось, что Хамес Родригес может воссоединиться с Роналду в "Ювентусе".