Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист «Ливерпуля» забил пяткой с 11 метров 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане забил пяткой в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Уотфорда». Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте ESPN FC.
На 20-й минуте встречи Мане неудачно принял мяч в штрафной площади соперника. Снаряд отскочил от его ноги и оказался в районе 11-метровой отметки. Форвард сумел первым добраться до мяча и, повернувшись спиной к воротам, отправил его в сетку ударом пяткой.
Встреча прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счетом 5:0. Мане оформил дубль.
Последние новости
Сотне тысяч россиян предрекли сокращения Пакистан и Индия снова обстреляли друг друга Конгресс США заинтересовался имуществом Путина
Футбол , Видео , Садио Мане
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
Американец увидел турнир MMA в России и «обезумел»
MMA
Хабиба подняли на смех в Сети
MMA
Спортсмены пожаловались на воду на Универсиаде
Зимние виды спорта
Остановилось сердце? Загадочная смерть бойца
MMA Статьи
«Вы меня убили»: Туктамышева о непопадании в сборную
Фигурное катание Статьи
Футболист «Ливерпуля» забил пяткой с 11 метров
Футбол
Российские велогонщики сняли проклятье ЧМ
Летние виды спорта
Медведева или Туктамышева: объявлен состав сборной
Фигурное катание
Порнозвезде пришлось менять грудь после матча с Овечкиным
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение