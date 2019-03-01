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«Валенсия» сыграет с «Барселоной» в финале Кубка Испании 

Газета.Ru + ещё 33 1 час назад
"Валенсия" на своем поел одержала победу над "Бетисом", что помогло команде выйти в финал Кубка Испании, сообщает "Советский спорт".
Вторая полуфинальная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Валенсии", единственный мяч на свой счет записал Родриго. Стоит отметить, что в первой игре была зафиксирована результативная ничья 2:2.
Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев начал матч в запасе и на поле появился на 68-й минуте.
Таким образом. "Валенсия" вышла в финал Кубка Испании, где сыграет с каталонской "Барселоной", которая накануне вышибла из розыгрыша мадридский "Реал".
Финальный матч турнира состоится 25 мая.
Ранее сообщалось, что Черышев начнет матч против "Бетиса" на скамейке запасных.
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Футбол , Видео , Денис Черышев , Реал , Советский спорт
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