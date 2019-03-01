«Валенсия» сыграет с «Барселоной» в финале Кубка Испании

"Валенсия" на своем поел одержала победу над "Бетисом", что помогло команде выйти в финал Кубка Испании, сообщает "Советский спорт"

Вторая полуфинальная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Валенсии", единственный мяч на свой счет записал Родриго. Стоит отметить, что в первой игре была зафиксирована результативная ничья 2:2.

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев начал матч в запасе и на поле появился на 68-й минуте.

Таким образом. "Валенсия" вышла в финал Кубка Испании, где сыграет с каталонской "Барселоной", которая накануне вышибла из розыгрыша мадридский "Реал"

Финальный матч турнира состоится 25 мая.

Ранее сообщалось, что Черышев начнет матч против "Бетиса" на скамейке запасных.