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Тренер «Барселоны» признал превосходство «Реала» 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер каталонской "Барселоны"​ Эрнесто Вальверде прокомментировал матч против мадридского "Реала" в рамках 1/2 финала Кубка Испании, передает "Советский спорт".
Наставник, несмотря на победу, уверен, что его подопечные могут лучше проявить себя на поле.
"В первом тайме мы были недостаточно хороши, наш темп были недостаточно высоким. Во втором тайме мы были намного точнее и решительнее. Рады выйти в еще один финал, но знаем, что есть над чем работать. Статистика Луиса Суареса невероятна, и мы знаем, что он всегда рядом", — приводит слова Вальверде Football Espana.
Встреча завершилась поражением "сливочных" со счетом 0:3.
Ранее футболисты сине-гранатовых Лионель Месси и Серхио Бускетс установили рекорд "Класико" по количеству сыгранных вместе матчей.
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