Дом нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема ограбили, сообщает "Советский спорт".
По информации El Chiringuito, преступники проникли в дом форварда, в то время как футболист принимал участие в матче полуфинала Кубка Испании против каталонской "Барселоны" (0:3).
Неизвестно, что удалось унести злоумышленникам.
До этого неизвестные уже проникали в дома таких футболистов, как Кевин-Принс Боатенг и Жорди Альба, выступающие за сине-гранатовых, Садио Мане из английского "Ливерпуля". Также были ограблены дома ряда игроков французского "ПСЖ".
Ранее автомобиль с женой и детьми Икарди забросали камнями.