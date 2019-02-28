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Дом Бензема ограбили во время матча «Реал» — «Барселона» 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Дом нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема ограбили, сообщает "Советский спорт".
По информации El Chiringuito, преступники проникли в дом форварда, в то время как футболист принимал участие в матче полуфинала Кубка Испании против каталонской "Барселоны" (0:3).
Неизвестно, что удалось унести злоумышленникам.
До этого неизвестные уже проникали в дома таких футболистов, как Кевин-Принс Боатенг и Жорди Альба, выступающие за сине-гранатовых, Садио Мане из английского "Ливерпуля". Также были ограблены дома ряда игроков французского "ПСЖ".
Ранее автомобиль с женой и детьми Икарди забросали камнями.
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Футбол , Садио Мане , Жорди Альба , Карим Бензема , Реал , Советский спорт
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