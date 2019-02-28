Дом Бензема ограбили во время матча «Реал» — «Барселона»

По информации El Chiringuito, преступники проникли в дом форварда, в то время как футболист принимал участие в матче полуфинала Кубка Испании против каталонской "Барселоны" (0:3).

Неизвестно, что удалось унести злоумышленникам.

До этого неизвестные уже проникали в дома таких футболистов, как Кевин-Принс Боатенг и Жорди Альба , выступающие за сине-гранатовых, Садио Мане из английского "Ливерпуля". Также были ограблены дома ряда игроков французского "ПСЖ".

Ранее автомобиль с женой и детьми Икарди забросали камнями.