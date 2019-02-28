Адвокат Марина Дубровская, представляющая интересы супруги бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина Алисы Казьминой, рассказала, почему ее подзащитная отсутствовала на заседании по делу о разводе пары, которое прошло 26 февраля в Санкт-Петербурге, передает "Комсомольская правда".
Защитница отметила, что у футболиста, скорее всего, есть веские причины, чтобы требовать развода.
"Алиса очень хотела выступить, но пока ее эмоциональное состояние не позволяет это сделать. Я надеюсь, к следующему заседанию она приедет. Она многое может рассказать…", — отметила Дубровская.
Следующее заседание по данному делу состоится не раньше двадцатых чисел марта.
Ранее вскрылись новые подробности дела о разводе Аршавина.