После ЧМ по футболу не досчитались миллионов

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МВД завело несколько дел после хищения бюджетных денег на ЧМ-2018 

Рамблер + ещё 3 17 минут назад
МВД России возбудило ряд уголовных дел по фактам хищений бюджетных средств при подготовке к чемпионату мира по футболу и Универсиаде в Красноярске. Об этом на расширенной коллегии МВД рассказал глава ведомства Владимир Колокольцев, передает ТАСС.
Колокольцев пояснил, что правоохранители проверили деятельность аукционных комиссий и обнаружили ряд злоупотреблений.
«Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области сообщил, что 5 февраля было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве станции нижегородского метрополитена «Стрелка», возведенной к чемпионату мира.
«Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК России (Мошенничество) по факту хищения лицами из числа руководства подрядчика строительной организации бюджетных денежных средств», — заявил собеседник агентства.
В январе сообщалось, что Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении 752 млн рублей, выделенных на строительство стадиона в Калининграде к ЧМ-2018.
Чемпионат мира по футболу состоялся летом 2018 года в 11 городах России, Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске 2-12 марта.
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Футбол , Видео , Владимир Колокольцев , Генпрокуратура РФ , МВД , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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