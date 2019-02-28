После ЧМ по футболу не досчитались миллионов

МВД завело несколько дел после хищения бюджетных денег на ЧМ-2018

МВД России возбудило ряд уголовных дел по фактам хищений бюджетных средств при подготовке к чемпионату мира по футболу и Универсиаде в Красноярске. Об этом на расширенной коллегии МВД рассказал глава ведомства Владимир Колокольцев , передает ТАСС Колокольцев пояснил, что правоохранители проверили деятельность аукционных комиссий и обнаружили ряд злоупотреблений. «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области сообщил, что 5 февраля было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве станции нижегородского метрополитена «Стрелка», возведенной к чемпионату мира. «Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК России (Мошенничество) по факту хищения лицами из числа руководства подрядчика строительной организации бюджетных денежных средств», — заявил собеседник агентства. В январе сообщалось, что Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении 752 млн рублей, выделенных на строительство стадиона в Калининграде к ЧМ-2018. Чемпионат мира по футболу состоялся летом 2018 года в 11 городах России, Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске 2-12 марта.