Выжили в скандальную зиму: каким возвращается чемпионат России

1 марта матчем «Оренбург» — «Анжи» возобновляется чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ). Отечественный футбол возвращается после долгой зимней паузы, наполненной заседаниями по Кокорину и Мамаеву, а также разводами Аршавина, Глушакова и Кержакова. Кто станет чемпионом страны, какие команды пробьются в еврокубки, и когда «Динамо» сыграет первый матч на реконструированном стадионе? «Газета.Ru» анонсирует главные интриги весенней части сезона.

Диспозиция

Вместе с весной в Россию приходит футбол. Да, «Зенит» и «Краснодар» уже сыграли и блестяще прошли 1/16 финала Лиги Европы, а «Ростов» успел выбить тот же «Краснодар» из национального Кубка, но полноценно российский футбол возвращается сейчас, когда в борьбу вступят все 16 команд РПЛ в чемпионате.

Для начала надо вспомнить, какое сейчас положение в турнирной таблице. В первой части чемпионата были сыграны 17 туров, по итогам которых лидером на каникулы ушел санкт-петербугский «Зенит».

Правда, здорово начавшая сезон команда Сергея Семака в итоге еле доползла до финиша первой части сезона, и изначально солидный отрыв к концу года подтаял до единственного балла.

Причем на втором месте расположился не кто-нибудь, а «Краснодар» Мурада Мусаева , засверкавший под управлением «доморощенного» специалиста яркими красками.

В пределах двух побед от лидера расположились московские ЦСКА (с гандикапом в четыре балла) и «Спартак» с «Локомотивом» (оба отстают на шесть очков). Именно эта пятерка и должна повести борьбу не только за титул, но и за еще две позиции в зоне попадания в Лигу чемпионов.

Дальше расположились по порядку показывавшие в первой части сезона очень неплохую игру «Рубин» , «Ростов», «Ахмат», «Урал» и «Оренбург», но никто из них еще не может чувствовать себя даже в безопасности от стыков за выживание, поскольку находящиеся прямо над этой зоной тульский «Арсенал» и столичное «Динамо» совсем рядом.

В стыковой зоне завершили первую часть сезона самарские «Крылья Советов» и «Уфа», а в зоне прямого вылета располагаются бедствующий финансово махачкалинский «Анжи» и совсем безнадежный по игре красноярский «Енисей» Дмитрия Аленичева

Битва за титул

Чемпионская гонка в нынешнем сезоне обещает быть куда жарче, чем в последние годы. По крайней мере, есть все предпосылки, что на этот раз шансы на титул до самого конца будут иметь куда больше команд, чем обычно. Вся лидирующая пятерка всерьез претендует на золото.

«Зенит», как уже говорилось, здорово начал под руководством Сергея Семака, но затем заметно сдулся. Зиму команда потратила на перезагрузку, в том числе и в составе. Главной потерей стал проданный в «Пари Сен-Жермен» за 40 млн евро Леандро Паредес

В центре поля по позиции (но не по роли) его должен заменить колумбиец Вильмар Барриос из аргентинской «Боки Хуниорс», в защиту был проведен резонансный трансфер Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера», а нападение усилит иранец Сердар Азмун, купленный у «Рубина».

Все трое уже ярко проявили себя в противостоянии с турецким «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы, а Азмун и вовсе стал его главным героем, оформив в домашней ответной встрече решающие 2+1 (два гола и передача).

«Быки» классно отыграли в Лиге Европы против грозного леверкузенского «Байера», сумев выбить из турнира команду, недавно уверенно обыгравшую в Бундеслиге саму «Баварию». А вот в Кубке России ответный четвертьфинал в Ростове-на-Дону не задался, и Скопинцев со скамейки запасных наблюдал за тем, как его бывшая команда ссаживает с кубкового поезда нынешнюю.

Впрочем, для борьбы за первое место в РПЛ это, возможно, для «Краснодара» даже к лучшему — нагрузки хватит и без того.

ЦСКА и «Локомотив» на рынке были пассивны. Армейцы в последний момент купили у «Уфы» на перспективу защитника Игоря Дивеева , отпустив несколько игроков, включая Хетага Хосонова , по арендам, а «железнодорожники» пополнились только грузином Хвичой Кварацхелия, но вряд ли 18-летний хавбек с ходу усилит действующих чемпионов страны.

«Спартак» всю зиму привыкал к требованиям Олега Кононова , учась играть по его системе. Клуб провел немало трансферов, усилившись как на текущий момент ( Аяз Гулиев , Айртон), так и на перспективу (Михаил Глушенков, Наиль Умяров).

Красно-белые расстались при этом с Александром Самедовым, Артемом Тимофеевым и Жано Ананидзе, отправленными спасать от вылета «Крылья Советов», и подписавшим контракт с «Ростовом» Ивелином Поповым , который уже и забил за новый клуб победный мяч в Кубке.

На сборах спартаковцы выиграли Фонбет Кубок Матч Премьер, где одолели «Ростов», «Зенит» и «Локомотив», но вряд ли это так уж показательно, пусть сине-бело-голубые и были разгромлены (3:0).

После этого команда Кононова выдала шестиматчевую серию без побед, на такой ноте завершив подготовку ко второй части сезона, но и это вряд ли имеет большое значение.

Ответа пока есть разве что на последний вопрос (похоже, не прекратятся), но тем интереснее будет следить за красно-белыми этой весной. Для Кононова этот отрезок, возможно, вообще ключевой в карьере.

Второй эшелон

Во втором эшелоне тон задавал всю осеннюю часть «Ростов», но в итоге команда Валерия Карпина пропустила вперед «Рубин» Курбана Бердыева . Эти клубы объединяют потери лидеров, перебравшихся к местным топам.

«Ростов», напомним, остался без Скопинцева и Гулиева — двух своих открытий и ключевых игроков, — а также без разорвавшего контракт Артура Юсупова . В «Рубине» больше нет гиперталантливого Азмуна.

Смогут ли теперь Карпин с Бердыевым сдержать натиск, например «Ахмата», подписавшего интересного поляка Дамяна Шимански? Сохранят ли свой осенний уровень «Урал» и «Оренбург», в который главным селекционером назначен Марко Трабукки, что сразу породило слухи о приходе в команду Массимо Карреры

Поднимутся ли яркие, но явно недобравшие в первой части очков «Арсенал» и «Динамо»?

Команда из Тулы смогла сохранить своего лучшего бомбардира Зелимхана Бакаева , которого работавший с «канонирами» Кононов был совсем не прочь вернуть из аренды в «Спартак». Кроме того, «Арсенал» подписал белорусского защитника Максима Володько

Единственным усилением «Динамо» стал вернувшийся в клуб после нескольких лет скитаний Артур Юсупов, а в остальном у бело-голубых все не очень стабильно.

Главный тренер Дмитрий Хохлов по-прежнему воюет со спортивным директором Романом Широковым , которого, правда, новое клубное руководство вроде бы собралось уволить, но время уже упущено, и селекция вышла не такой, какую ждал наставник.

Но главная новость — введение в эксплуатацию родного динамовского стадиона после девятилетней реконструкции. Вот только РПЛ уже не приняла газон, и планировавшаяся 10 марта премьера арены в супердерби со «Спартаком», видимо, перенесется в Химки…

Дела подвальные

Неудачники первой части сезона трансферную кампанию провели по-разному. «Крылья» совершили масштабную перезагрузку, усилившись не только Ананидзе, Тимофеевым и Самедовым, но и забрав у конкурентов из «Анжи» Мохаммеда Рабиу , взяв у «Краснодара» Романа Шишкина и купив у «Чертаново» молодого таланта Игоря Зиньковского.

Уфимцы работали в своей бюджетной манере, но приобретение аргентинского нападающего Андреса Вомбергара у словенской «Олимпии» выглядит весьма интригующе.

«Енисей» после 17-ти игр на дне очень глубоко. Чего ждать от клуба, который не сумел уволить Дмитрия Аленичева из-за прописанной в контракте большой неустойки?

Тренерский штаб специалиста продолжает работать, команду пополнили несколько интересных игроков, включая вернувшегося из Турции хавбека с мощным ударом Арсена Хубулова и сенегальца из норвежского «Мольде» Бабакара Сарра. Вот только отыгрывать красноярцам предстоит очень много, а из-за Универсиады они еще и лишились домашней встречи с «Ростовом», которую теперь проведут в Сочи.

Новое начало

Первый после паузы тур 1 марта откроет встреча «Оренбурга» с «Анжи», которая даст представление о перспективах если не обеих команд, то хотя бы махачкалинцев.

«Зенит» отправится в гости в Екатеринбург к «Уралу», ЦСКА сыграет в Туле с «Арсеналом», «Локомотив» примет дома обновленные «Крылья».

Очень интересными обещают стать встречи «Рубина» с «Ахматом» и «Уфы» с «Динамо», да и баталия «Енисея» с «Ростовом» на сочинском «Фиште» — событие нетривиальное.

Но главным матчем первого уикенда весны будет, безусловно, сражение на «Открытие Арене», где «Спартак» Кононова примет «Краснодар» Мусаева. Матч имеет важнейшее значение для самих его участников и других лидеров.

В первом круге «Спартак» одержал минимальную победу благодаря голу в концовке в игре, где «Краснодар» смотрелся заметно сильнее. Но с тех пор изменилось очень многое. У «быков» не сыграет травмированный Ари, который всегда очень хорош против бывшего клуба, но «Спартаку» не поможет не менее важный игрок — Фернандо, выбывший на две-три недели.