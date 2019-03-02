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Покинувшие «Спартак» футболисты остановили чемпиона России 

Lenta.ru + ещё 21 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с московским «Локомотивом» со счетом 2:2 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла на «РЖД-Арене» в Москве. Счет на 19-й минуте открыл грузинский полузащитник «крыльев» Джано Ананидзе после передачи Александра Самедова. Хавбек «Локомотива» Антон Миранчук сперва сравнял счет (23-я минута), а на 65-й оформил дубль.
Игравшие в меньшинстве после удаления Агустина Рохеля гости все же сумели отыграться усилиями Георгия Зотова. А после удаления капитана железнодорожников Игоря Денисова команды доиграли встречу в равных составах.
34-летний Самедов провел на поле 90 минут. Ананидзе — 65. Оба футболиста присоединились к самарскому клубу нынешней зимой. В прошлом футболисты защищали цвета столичного «Спартака».
«Локомотив» — действующий чемпион России. В нынешнем розыгрыше РПЛ Юрия Семина занимает четвертое место. К«рылья Советов» расположились на 13-м месте.
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Футбол , Александр Самедов , Антон Миранчук , Георгий Зотов , Джано Ананидзе , Юрий Семин , Игорь Денисов , Спартак
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