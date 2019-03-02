Покинувшие «Спартак» футболисты остановили чемпиона России

Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с московским «Локомотивом» со счетом 2:2 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игравшие в меньшинстве после удаления Агустина Рохеля гости все же сумели отыграться усилиями Георгия Зотова . А после удаления капитана железнодорожников Игоря Денисова команды доиграли встречу в равных составах.

34-летний Самедов провел на поле 90 минут. Ананидзе — 65. Оба футболиста присоединились к самарскому клубу нынешней зимой. В прошлом футболисты защищали цвета столичного «Спартака»