Испанское издание AS взорвало социальные сети, опубликовав у себя в Twitter фотографии футболистов испанского чемпионата, на которых игроки напоминают знаменитых представителей мира культуры и политики.
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос был сравнен с бывшим руководителем СССР Иосифом Сталиным. Сходство очевидно.
📍 Iósif Stalin y Sergio Ramos pic.twitter.com/JFpX1Mpf5U— AS (@diarioas) 1 марта 2019 г.
В защитнике "Барселоны" Томасе Вермалене нашли черты знаменитого актера Джуда Лоу.
📍 Thomas Vermaelen y Jude Low pic.twitter.com/IpVkZacnLi— AS (@diarioas) 1 марта 2019 г.
Другой футболист каталонцев Жорди Альба удостоился чести стать двойником "Бэтмена" Бена Аффлека
📍 Ben Affleck y Jordi Alba pic.twitter.com/ICeOpa1vee— AS (@diarioas) 1 марта 2019 г.
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси пугающе напоминает двукратного лауреата "Оскара" Дастина Хофманна в молодости.
📍 Leo Messi y Dustin Hoffman pic.twitter.com/BZ2RNXWYb0— AS (@diarioas) 1 марта 2019 г.
У полузащитнику "Барселоны" Коутиньо есть повод обидеться на испанскую газету: его сравнили с женой принца Гарри Меган Маркл.