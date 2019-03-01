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В Испании Серхио Рамоса сравнили со Сталиным 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Испанское издание AS взорвало социальные сети, опубликовав у себя в Twitter фотографии футболистов испанского чемпионата, на которых игроки напоминают знаменитых представителей мира культуры и политики.
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос был сравнен с бывшим руководителем СССР Иосифом Сталиным. Сходство очевидно.
В защитнике "Барселоны" Томасе Вермалене нашли черты знаменитого актера Джуда Лоу.
Другой футболист каталонцев Жорди Альба удостоился чести стать двойником "Бэтмена" Бена Аффлека
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси пугающе напоминает двукратного лауреата "Оскара" Дастина Хофманна в молодости.
У полузащитнику "Барселоны" Коутиньо есть повод обидеться на испанскую газету: его сравнили с женой принца Гарри Меган Маркл.
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Комментарии
Футбол , Лионель Месси , Жорди Альба , Серхио Рамос , Джуд Лоу , Реал
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