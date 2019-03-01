В Испании Серхио Рамоса сравнили со Сталиным

Испанское издание AS взорвало социальные сети, опубликовав у себя в Twitter фотографии футболистов испанского чемпионата, на которых игроки напоминают знаменитых представителей мира культуры и политики.

У полузащитнику "Барселоны" Коутиньо есть повод обидеться на испанскую газету: его сравнили с женой принца Гарри Меган Маркл.