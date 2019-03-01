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«Динамо» и «Спартак» сыграют в Химках 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Матч 19 тура российской премьер-лиги между московскими "Динамо" и "Спартаком" пройдет 10 марта на "Арене-Химки". Ранее комиссия РФЛ признала непригодным поле нового стадиона "Динамо".
После того, как поле нового динамовского стадиона было забраковано, "Динамо" пришлось подыскивать новое место встречи. Существовали два варианта — либо "Лужники", либо "Арена-Химки".
Динамовцы сделали выбор в пользу подмосковного стадиона. Встреча пройдет на "Арене-Химки", где "Динамо" в последние годы проводит домашние матчи.
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Футбол , Спартак
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