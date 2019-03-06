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Зидан назвал время возможного возвращения в «Реал» 

Газета.Ru + ещё 54 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководство мадридского "Реала" в срочном порядке провело встречу с бывшим главным тренером Зинедином Зиданом, сообщает "Советский спорт".
У "сливочных" снова начались проблемы в игре. 5 марта они проиграли "Аяксу" (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетели из турнира.
По информации El Chiringuito, президент "Реала" Флорентино Перес лично попросил французского специалиста вернуться на должность главного тренера. Однако Зидан заявил, что не готов принять команду прямо сейчас, но может вернуться летом.
На протяжении сезона Перес отправил в отставку Хулена Лопетеги, а на его место пришел аргентинец Сантьяго Солари.
Издание отмечает, что нынешний наставник может быть уволен до конца недели.
"Реал" не прошел в финал из Кубка Испании, а в Ла Лиге занимает 3-е место и отстает от лидирующей "Барселоны" на 12 очков.
Ранее Луис Суарес поздравил "Аякс" с сенсационной победой над "Реалом".
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Футбол , Зинедин Зидан , Луис Суарес , Реал , Советский спорт
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