Зидан назвал время возможного возвращения в «Реал»

У "сливочных" снова начались проблемы в игре. 5 марта они проиграли "Аяксу" (1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетели из турнира.

По информации El Chiringuito, президент "Реала" Флорентино Перес лично попросил французского специалиста вернуться на должность главного тренера. Однако Зидан заявил, что не готов принять команду прямо сейчас, но может вернуться летом.

На протяжении сезона Перес отправил в отставку Хулена Лопетеги, а на его место пришел аргентинец Сантьяго Солари.

Издание отмечает, что нынешний наставник может быть уволен до конца недели.

"Реал" не прошел в финал из Кубка Испании, а в Ла Лиге занимает 3-е место и отстает от лидирующей "Барселоны" на 12 очков.