Пике объяснил свой жест в сторону болельщиков «Реала»

Когда футболист уходил с поля стадиона "Сантьяго Бернабеу" в перерыве матча 26-го тура чемпионата Испании, он показал трибунам "говорящий жест" руками.

По информации ESPN, так он хотел напомнить, что фанаты много рассуждают о судьях, но иногда и для их клуба принимаются полезные решения.

"Этим жестом я хотел сказать, что они рассуждают о судьях и VAR, но бывает, что решения принимаются в их пользу. Я не жалею об этом поступке", — заявил игрок красно-синих.

Piqué 'imita' Tite contra Felipão e faz gesto de 'fala muito' para torcida do Real Madrid https://t.co/7imlbpMbpz pic.twitter.com/o71loKOaDg— Mundo ESPN (@ESPNagora) 2 марта 2019 г. Он отметил, что любит накалять атмосферу, а жест должен был добавить еще больше огня.

Ранее Жозе Моуринью назвал "Реал" несчастливым в матче с "Барселоной".