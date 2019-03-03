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Пике объяснил свой жест в сторону болельщиков «Реала» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал свой жест в адрес болельщиков мадридского "Реала", передает "Советский спорт".
Когда футболист уходил с поля стадиона "Сантьяго Бернабеу" в перерыве матча 26-го тура чемпионата Испании, он показал трибунам "говорящий жест" руками.
По информации ESPN, так он хотел напомнить, что фанаты много рассуждают о судьях, но иногда и для их клуба принимаются полезные решения.
"Этим жестом я хотел сказать, что они рассуждают о судьях и VAR, но бывает, что решения принимаются в их пользу. Я не жалею об этом поступке", — заявил игрок красно-синих.
Он отметил, что любит накалять атмосферу, а жест должен был добавить еще больше огня.
Ранее Жозе Моуринью назвал "Реал" несчастливым в матче с "Барселоной".
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Футбол , Жерар Пике , Реал , Советский спорт
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