Генич: лимит на легионеров вредит российскому футболу

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич выразил мнение, что лимит на легионеров не оказывает положительного влияния на развитие российского футбола.

«Считаю, что лимит только мешает. Нужна чистая спортивная конкуренция. Будет правильно, если придут к тому, что при выходе на поле не будет никаких ограничений. Футболист обязан доказывать, что он достоин места в составе, и получать его только в том случае, если лучше готов. Но на данный момент от этого ограничения отказываться не хотят. Я понимаю, по каким причинам», — сказал Генич в интервью RT.

Ранее комментатор не стал исключать, что возраст футболиста «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова мог быть переписан.