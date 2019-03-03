В Лос-Анджелесе перед стадионом установили статую Дэвида Бекхэма

В Лос-Анджелесе перед стадионом местной футбольной команды "Гэлакси" состоялась торжественная церемония открытия статуи бывшего игрока клуба Дэвида Бэкхема.

"Все мои слова благодарности — вам, болельщики. Когда я только переехал в Лос-Анджелес, мне сказали, что это города, в котором исполняются мечты. Что же, Лос-Анджелес, сегодня моя мечта исполнилась. Спасибо вам большое!" — сказал сам Бекхэм на церемонии, обращаясь к болельщикам.

Бекхэм перешел в "Гэлакси" из английского "Манчестер Юнайтед" в 2007 году и выступал за американскую команду до 2012 года. Он был первым игроком, который подписал соглашение по правилу, позволяющему выводить контракт из-под платежной ведомости. Впоследствии это правило получило название "правило Бекхэма".

Бекхэм помог "Гэлакси" дважды завоевать Supporters Shield (2010, 2011) — награду выдаваемую команде, набравшей наибольшее количество очков в регулярном чемпионате, а также два раза вместе с клубом из Лос-Анджелеса стал чемпионом MLS (2011, 2012).