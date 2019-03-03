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Экс-тренер «ЦСКА» Слуцкий: рычал на игроков как медведь 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий после победы над "Бредой" (4:1) в 24-м туре чемпионата Голландии рассказал, как мотивировал игроков на победу, передает "Советский спорт".
Тренер признался, что в перерыве серьезно пообщался с футболистами в раздевалке. Результатом стали четыре оформленных гола во втором тайме, не смотря на пропущенный гол в первом.
"Я доволен результатом. Пришлось обсудить с игроками ужасны первый тайм", — цитирует Слуцкого NOS.
Но в итоге он нашел нужные слова, которые изменили ход матча.
"Конечно, я рад результату, особенно учитывая первый тайм, потому что он получился ужасным. Рычал ли я в перерыве как русский медведь? Думаю, да. Заявил команде, что надо иметь гордость и не изображать на поле черепах", — посмеялся российский специалист.
Ранее "Витесс" Слуцкого разгромил НАК в матче чемпионата Голландии.
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Футбол , Леонид Слуцкий , НАК , Советский спорт
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