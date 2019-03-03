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Ребров обратился к фанатам «Спартака» в преддверии матча с «Краснодаром» 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров обратился к болельщикам команды перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
«Я видел практически всю зимнюю подготовку команды на сборах, наблюдал со стороны, как ребята готовились и как сейчас переживают за результат, чтобы эта весна цвела красно-белыми цветами. Как тренерский штаб, персонал и работники клуба сделали все условия, чтобы сборы прошли в отличных условиях и каждодневная работа приносила больше позитивных эмоций», — написал спортсмен в своём Instagram.
По его словам, ему бы хотелось, чтобы стадион встретил команды огромной поддержкой, и болельщики гнали футболистов вперёд.
«Именно этим всегда был славен «Спартак», и это самая большая наша сила. Чтобы все разговоры и додумки ушли далеко-далеко. Моменты бывают всякие, и можно ругать, но не унижать. Красно-белые, давайте проведём все эти игры вместе, а итоги и выводы сделаем в конце сезона! До встречи на стадионах. Вперёд, «Спартак», — добавил Ребров.
Встреча между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится 3 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — 19:00 мск.
Ранее Константин Генич сделал прогноз на результат матча «Спартак» — «Краснодар».
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Футбол , Константин Генич , Артем Ребров , Спартак
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