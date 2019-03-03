Ребров обратился к фанатам «Спартака» в преддверии матча с «Краснодаром»

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров обратился к болельщикам команды перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Я видел практически всю зимнюю подготовку команды на сборах, наблюдал со стороны, как ребята готовились и как сейчас переживают за результат, чтобы эта весна цвела красно-белыми цветами. Как тренерский штаб, персонал и работники клуба сделали все условия, чтобы сборы прошли в отличных условиях и каждодневная работа приносила больше позитивных эмоций», — написал спортсмен в своём Instagram.

По его словам, ему бы хотелось, чтобы стадион встретил команды огромной поддержкой, и болельщики гнали футболистов вперёд.

«Именно этим всегда был славен «Спартак», и это самая большая наша сила. Чтобы все разговоры и додумки ушли далеко-далеко. Моменты бывают всякие, и можно ругать, но не унижать. Красно-белые, давайте проведём все эти игры вместе, а итоги и выводы сделаем в конце сезона! До встречи на стадионах. Вперёд, «Спартак», — добавил Ребров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32) 3 Мар 2019 в 4:12 PST Встреча между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится 3 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — 19:00 мск.