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«Торино» разгромил «Кьево» в чемпионате Италии 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: REUTERS / MASSIMO PINCA
Футболисты "Торино" добились крупной победы над "Кьево" в матче 26-го тура чемпионата Италии.
Встреча в Турине завершилась со счетом 3:0. Голы забили Андреа Белотти (76-я минута), Томас Ринкон (90+2) и Симоне Дзадза (90+3).
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Футбол , Андреа Белотти , Томас Ринкон
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