Самолетом Салы управлял необразованный пилот

Аргентинский футболист Эмилиано Сала летел на самолете, которым управлял человек без лицензии коммерческого пилота. Летчик мог предоставить только удостоверение частного пилота. А из школы, где он учился на коммерческого летчика пять-семь лет назад, его отчислили из-за проваленного экзамена.

Пилот самолета, потерпевшего крушение с аргентинским футболистом Эмилиано Салой на борту, выполнял рейсы без необходимой лицензии. Об этом сообщила газета The Independent.

Специалисты представили промежуточные результаты расследования. Они выяснили, что летчик не имел права перевозить коммерческих пассажиров на территории Евросоюза . У него не было лицензии коммерческого пилота.

59-летний Дэвид Ибботсон получил удостоверение частного пилота. После этого он записался в британскую летную школу Крэнфилд (Cranfield Flying School), чтобы выучиться на коммерческого летчика. Знания он там получал с декабря 2012 года по июль 2014-го. Но после провалил экзамен по теоретической подготовке, за это его выгнали из учебного заведения. Ибботсон собирался вновь сесть за учебники через два года, но план так и не реализовал.

«Частные пилоты средних лет часто заканчивают курс теории, чтобы обучиться на коммерческого пилота и зарабатывать деньги, будучи летчиком или инструктором», — рассказал руководитель курса Стюарт И. Смит.

На борту легкомоторного самолета Piper Malibu летел аргентинский форвард Эмилиано Сала. Воздушное судно пропало с радаров в районе Нормандских островов 21 января. Незадолго до этого спортсмен перешел из французского «Нанта» в британский «Кардифф Сити». Обломки самолета нашли на дне Ла-Манша в ночь на 7 февраля. Тело футболиста лежало в фюзеляже лайнера, а летчика спасатели до сих пор не обнаружили.

Расследование авиакатастрофы продолжается. Точные причины могут быть известны, по разным оценкам, через полгода-год.