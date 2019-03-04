Пресс-атташе «Спартака» увольняется после скандала

Директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» Леонид Трахтенберг заявил Матч ТВ, что намерен сложить полномочия после появления на сайте команды оскорбительного письма в адрес фанатов.

Всё началось после того, как в сети появились фотографии рекламных стендов с плакатами фильма «Фантастические твари», главные герои которого были заменены на изображения футболистов и административных сотрудников «Спартака». После этого 27 февраля на сайте команды в разделе «Пресса о Спартаке» был опубликован анонимный материал под заголовком «Понты дороже денег», который содержал критические высказывания в адрес болельщиков. В частности автор назвал фанатов «нищими горлопанами», «нищебродами» и «гопотой». Спустя час после публикации статья была удалена с сайта, однако к этому моменту её успели растиражировать. Некоторые СМИ назвали автором скандального материала самого Трахтенберга, в частности Telegram-канал «Шулика» сообщил, что пресс-атташе «Спартака» писал статью, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Трахтенберг в беседе с Матч ТВ авторство скандального материала не признал, назвал происходящее «ошибкой и осечкой» и заявил, что слов «употреблённые в статье слова» не употребляет.

«Учитывая, что подобное произошло на моем поле, то я несу за это ответственность. Поэтому я принял решение покинуть посты пресс-атташе и директора по связям с общественностью «Спартака», — отметил Трахтенберг.

По его словам, окончательное решение о его увольнении будет принимать руководство клуба. Трахтенберг также выразил надежду, что «его поймут».