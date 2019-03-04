В МЛС сыграли самый холодный матч 

В ночь на 3 марта по московскому времени в США состоялся самый холодный матч МЛС, сообщает "Советский спорт".
Игра проходила между командами "Колорадо Рэпидз" и "Портленд Тимберз". Клубы встретились в Денвере и сыграли результативную ничью 3:3.
Этот матч стал самым холодным в истории американского чемпионата. Футболистам приходилось играть при температуре -7,5 градусов Цельсия (19,5 градусов Фаренгейта). Но даже такая погода не помешала 3500 зрителям прийти на стадион, чтоб поддержать своих кумиров.
Событие сопровождалось обильным снегопадом. В середине второго тайма по решению судей сделали перерыв для уборки снега.
Прежний рекорд составлял -7 градусов Цельсия (19 градусов Фаренгейта) и был установлен в марте 2017 года в Миннесоте.
Ранее португалец Нани перешел в клуб МЛС.