Тренера «Анжи» задели слова о «безногой утке»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что слова специалиста Анатолия Бышовца, который назвал махачкалинцев «безногой уткой», показались ему некорректны.

«Слова такого уважаемого специалиста, как Анатолий Бышовец, с которым я когда-то работал в «Анжи», показались мне крайне некорректными. Да, мы на бумаге — аутсайдеры. Ну, так можно было бы сказать, что команда — слабая. А безногая утка — это слишком. Такое не красит человека. Разумеется, это нас задело», — приводит слова Адиева «Советский спорт».

Он добавил, что всегда был о Бышовце, с которым работал, высокого мнения.

«Анжи» в матче 18-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) обыграл «Оренбург» со счётом 1:0.