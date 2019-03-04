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Тренера «Анжи» задели слова о «безногой утке» 

News.ru + ещё 3 47 минут назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что слова специалиста Анатолия Бышовца, который назвал махачкалинцев «безногой уткой», показались ему некорректны.
«Слова такого уважаемого специалиста, как Анатолий Бышовец, с которым я когда-то работал в «Анжи», показались мне крайне некорректными. Да, мы на бумаге — аутсайдеры. Ну, так можно было бы сказать, что команда — слабая. А безногая утка — это слишком. Такое не красит человека. Разумеется, это нас задело», — приводит слова Адиева «Советский спорт».
Он добавил, что всегда был о Бышовце, с которым работал, высокого мнения.
«Анжи» в матче 18-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) обыграл «Оренбург» со счётом 1:0.
Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заверил, что махачкалинский «Анжи», испытывающий финансовые проблемы, доиграет сезон до конца.
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