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В Италии арестован лидер болельщиков «Ювентуса» по подозрению в связях с мафией на Сицилии 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Итальянская полиция провела масштабную операцию, в рамках которой были арестованы 32 человека на острове Сицилия и в других городах Апеннин по обвинению в причастности к деятельности мафии. Как сообщает в понедельник агентство ANSA, среди арестованных лидер группы болельщиков туринского футбольного клуба "Ювентус" Андреа Пунторно.
По данным агентства, Пунторно, уже ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов, связан с боссом города Агридженто (Сицилия). Он подозревается в причастности к наркотрафику.
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