В Италии арестован лидер болельщиков «Ювентуса» по подозрению в связях с мафией на Сицилии

Итальянская полиция провела масштабную операцию, в рамках которой были арестованы 32 человека на острове Сицилия и в других городах Апеннин по обвинению в причастности к деятельности мафии. Как сообщает в понедельник агентство ANSA, среди арестованных лидер группы болельщиков туринского футбольного клуба "Ювентус" Андреа Пунторно.