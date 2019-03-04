Бэйл после замены в матче с «Барселоной» покинул стадион, не дожидаясь окончания игры

Напряжение в мадридском «Реале» нарастает. Игроки не понимают решения главного тренера Сантьяго Солари. Очередные вопросы появились после матча с «Барселоной» в Ла Лиге (0:1).

Солари включил в стартовый состав нападающего Гарета Бэйла , что вызвало негодование среди одноклубников валлийца. Более того, после замены на 61-й минуте форвард отправился в раздевалку, а затем и вовсе уехал со стадиона, не дождавшись окончания игры.

При этом в клубе по-прежнему доверяют тренеру и надеются на успешное выступление команды. «Реал» после 26 туров занимает 3-е место и на 12 очков отстает от лидирующей «Барселоны». В Лиге чемпионов мадридцы в 1/8 финала обыграли «Аякс» (2:1).