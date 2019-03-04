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Бэйл после замены в матче с «Барселоной» покинул стадион, не дожидаясь окончания игры 

SPORT24.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Напряжение в мадридском «Реале» нарастает. Игроки не понимают решения главного тренера Сантьяго Солари. Очередные вопросы появились после матча с «Барселоной» в Ла Лиге (0:1).
Солари включил в стартовый состав нападающего Гарета Бэйла, что вызвало негодование среди одноклубников валлийца. Более того, после замены на 61-й минуте форвард отправился в раздевалку, а затем и вовсе уехал со стадиона, не дождавшись окончания игры.
При этом в клубе по-прежнему доверяют тренеру и надеются на успешное выступление команды. «Реал» после 26 туров занимает 3-е место и на 12 очков отстает от лидирующей «Барселоны». В Лиге чемпионов мадридцы в 1/8 финала обыграли «Аякс» (2:1).
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Футбол , Гарет Бэйл , Реал
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