Глушаков обжаловал размер алиментов

"Глушаков обжаловал решение суда от 5 февраля в части размера алиментов", — сказала собеседница агентства.

Никулинский суд Москвы 5 февраля удовлетворил иск о разводе Глушакова с супругой Дарьей, суд взыскал с него алименты в размере одной трети всех доходов, плюс дополнительно 100 тысяч рублей в месяц для бывшей супруги до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста. При этом Глушаков дал согласие на проживание детей с мамой.

По словам адвоката Дарьи Сергея Жорина, Глушаков не хотел платить одну треть от своего дохода в качестве алиментов, а предлагал зафиксировать сумму в размере 300 тысяч в месяц.

На развод подал сам Глушаков. Изначально иск был зарегистрирован в суде в Ростовской области, но потом его передали для рассмотрения по месту жительства — в Москву. В рамках процесса счета и имущество спортсмена, согласно закону, были арестованы. Денис и Дарья поженились в 2010 году. У них две дочери.