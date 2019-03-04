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Месси вновь поразил всех трюком. На этот раз с мячом для настольного тенниса 

SPORT24.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает демонстрировать свою гениальность. Аргентинец, заставивший пользователей Сети не один день обсуждать свой трюк с ударом по футбольному мячу и бутылкой, которая не подчинялась законам гравитации, на этот раз поразил поклонников умениями в настольном теннисе.
Месси опубликовал в инстагреме бэкстейдж со сьемок рекламного ролика для Pepsi, в котором он пытается сбить с горлышка стоящей на теннисном столе бутылки с напитком мячик для пинг-понга. Находившемуся у противоположной стороны стола Месси хватило двух подач, чтобы попасть в цель и исполнить трюк.
«Продолжаем веселиться с Pepsi», — написал Лео в твиттере.
В сезоне-2018/19 Месси сыграл в 34 матчах во всех турнирах, в которых забил 33 гола и отдал 18 результативных передач.
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Футбол , Лионель Месси
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