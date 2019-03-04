Мать нападающего «Бордо» похитили. Игрок заплатил выкуп, но похищенную не вернули

Мать нападающего «Бордо» и сборной Нигерии Самуэля Калу была похищена вооруженными людьми, сообщает The Nigerian Guardian.

Известно, что госпожа Калу везла своих детей домой, когда дорогу автомобилю заблокировали неизвестные вооруженные люди. Они приказали детям выйти из машины, а мать увезли с собой в неизвестном направлении.

Семья ведет переговоры с похитителями уже неделю.

«Пожалуйста, помогите мне попросить их освободить мою мать, потому что я стремлюсь сделать все, что в моих силах и возможностях, чтобы помочь сборной Нигерии выиграть предстоящий Кубок африканских наций. Мою мать похитили в среду, 27 февраля, когда она возвращалась домой.