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Игрок «Реала» назвал Месси и Суареса «блохой» и «уродом» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон оскорблял нападающих "Барселоны" Лионеля Месси и Луиса Суареса, сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что футболист столичного клуба назвал аргентинского форварда блохой, а уругваец удостоился оскорбления "урод". Также Суареса назвали кроликом.
Встреча между "Реалом" и "Барселоной", прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Ранее сообщалось, что игроки мадридского "Реала" продолжают конфликтовать с главным тренером Сантьяго Солари.
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Футбол , Лионель Месси , Луис Суарес , Серхио Регилон , Реал , Советский спорт
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