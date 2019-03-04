Игрок «Реала» назвал Месси и Суареса «блохой» и «уродом»

Отмечается, что футболист столичного клуба назвал аргентинского форварда блохой, а уругваец удостоился оскорбления "урод". Также Суареса назвали кроликом.

Встреча между "Реалом" и "Барселоной", прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что игроки мадридского "Реала" продолжают конфликтовать с главным тренером Сантьяго Солари.