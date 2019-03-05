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Названы условия возвращения Месси в сборную Аргентины 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"
Федерация футбола Аргентины выдвинула ряд требований, при которых нападающий Лионель Месси сможет принять участие в товарищеском матче против сборной Марокко.
Как сообщает CNews, Месси сыграет с марокканцами не менее 60 минут, но при этом игроки сборной Марокко не смогут сделать фото с 31-летним аргентинцем и обменяться с ним футболками.
Встреча между командами назначена на 26 марта и пройдёт на стадионе «Принц Мула Абдулла» в Рабате.
Месси решил завершить карьеру в национальной сборной после неудачного выступления на чемпионате мира 2018 года. Команда покинула турнир на стадии 1/8 финала. Аргентинцы там проиграли будущим победителям мундиаля — сборной Франции (3:4).
Месси не выигрывал крупных турниров со сборной. В 2014 году аргентинцы завоевали серебро чемпионата мира, в финале проиграв немцам с минимальным счётом.
Как писал News.ru, «Ювентус» выберет между Зиданом и Гвардиолой.
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Футбол , Лионель Месси
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