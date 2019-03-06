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Назван лучший российский футболист в истории Лиги чемпионов 

Lenta.ru + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Испанский телеканал Movistar Plus провел опрос, где предлагалось выбрать лучшего футболиста из России, принимавшего участие в матчах Лиги чемпионов с сезона-1992/1993. Результаты доступны в Twitter-аккаунте канала.
45 процентов респондентов посчитали лучшим представителем российского футбола в Лиге чемпионов полузащитника Андрея Аршавина. 23 процента отдали свой голос в пользу хавбека Александра Мостового. 18 процентов и 14 процентов получили Дмитрий Аленичев и Валерий Карпин соответственно.
Аршавин представлял в Лиге чемпионов санкт-петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал». 16 февраля 2011 года россиянин помог английскому клубу одержать первую победу в своей истории над «Барселоной» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Этот мяч стал первым для Аршавина, забитым не в групповой стадии турнира.
Аршавин также известен по выступлениям за сборную России. Вместе с ним национальная команда завоевала бронзовые медали чемпионата Европы в 2008-м.
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Футбол , Андрей Аршавин , Александр Мостовой , Валерий Карпин , Дмитрий Аленичев , Зенит
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