Назван лучший российский футболист в истории Лиги чемпионов

Испанский телеканал Movistar Plus провел опрос, где предлагалось выбрать лучшего футболиста из России, принимавшего участие в матчах Лиги чемпионов с сезона-1992/1993. Результаты доступны в Twitter-аккаунте канала.

Аршавин представлял в Лиге чемпионов санкт-петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал». 16 февраля 2011 года россиянин помог английскому клубу одержать первую победу в своей истории над «Барселоной» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Этот мяч стал первым для Аршавина, забитым не в групповой стадии турнира.

Аршавин также известен по выступлениям за сборную России. Вместе с ним национальная команда завоевала бронзовые медали чемпионата Европы в 2008-м.