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Каземиро сравнил Зидана с Солари 

Soccer News + ещё 1 1 час назад
Фото: Soccer News
Полузащитник "Реала" Каземиро рассказал о том, как Сантьяго Солари общается со своими футболистами. Об этом сообщает Goal.com.
"Нельзя выделить только одного тренера. Моуринью, Анчелотти, Зидан, Бенитес…у каждого были свои особенности.
У Зидана были очень близкие отношения с футболистами, как у отца с сыном, как с другом. При Солари то же самое. Он честен по отношению ко всем.
То, что сейчас у "Реала" спад, это нормально. Иногда у команды наступают такие периоды. Сейчас мы прибавляем.
Сейчас у нас самый важный отрезок — Лига чемпионов. У нас очень сложные противники, мы сосредоточенф на том, чтобы стать обладателями всех трофеев, но это сложно", — отметил Каземиро.
"Реал" занимает 3 месте турнирной таблицы, отставая от лидирующей "Барселоны" на 12 очков.
Сегодня, 5 февраля, мадридский клуб встретится с "Аяксом" в рамках 1/8 Лиги чемпионов. Начало — 23:00.
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Футбол , Реал
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