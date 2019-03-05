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Тренер сборной Германии отказался от трёх чемпионов мира 

News.ru + ещё 17 43 минуты назад
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв намерен планировать будущее команды без хавбека Томаса Мюллера, защитников Матса Хуммельса и Джерома Боатенга.
59-летний специалист заявил, что хочет предоставить игровую практику молодым футболистам.
«Я расстроен, так как представлять свою страну всегда было главным для меня. Тем не менее я уважаю новый курс и понимаю решение главного тренера. Я сам был молод и возрастные игроки также освобождали место мне. Я убежден, что могу играть дальше на самом высоком уровне и буду продолжать делать это в будущем», — написал Боатенг в Instagram.
Он добавил, что собирался попрощаться с командой по-другому, но всё равно желает ей успеха.
Все три игрока становились чемпионами мира в 2014 году.
Как писал News.ru, названы условия возвращения Месси в сборную Аргентины.
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Футбол , Йоахим Лев , Томас Мюллер
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