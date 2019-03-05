К Кокорину пустят врачей «Зенита»

К нападающему Александру Кокорину , находящемуся в СИЗО «Бутырка», допустят врачей петербургского «Зенита» . Об этом РИА Новости сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По словам Мельникова, футболист заявил, что ему нужно обследование квалифицированных медиков. Кокорин пожаловался на боли в ноге даже при обычной ходьбе. Он отметил, что отсутствие медицинской помощи может привести к серьезным последствиям и помешать его профессиональной карьере. Точные сроки посещения врачей неизвестны.

4 февраля адвокат Кокорина Андрей Ромашов заявил, что после электрофореза в «Бутырке» футболист получил ожоги. В результате у него якобы произошло загноение ноги. В Федеральной службе исполнения наказаний информацию опровергли, заявив, что на ноге футболиста появилось незначительное покраснение кожи.