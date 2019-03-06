Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семак: Дзюба еще забьет мячи, которые будут нужны команде 

РИА Новости + ещё 22 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) Сергей Семак заявил, что нападающий Артем Дзюба еще забьет голы, которые будут нужны "сине-бело-голубым".
"Зенит" 7 марта сыграет дома с испанским "Вильярреалом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Дзюба в 2019 году не забивал в официальных играх.
"Самое главное, что команда выигрывает. Сейчас забивают другие игроки, когда нужно будет, и Артем будет забивать. Он делает всё, чтобы как можно лучше готовиться. Ничего страшного нет, он еще забьет те мячи, которые будут нужны команде. И тогда, когда это будет нужнее всего", — сказал Семак журналистам.
Последние новости
На Украине создали батальон для "освобождения Крыма" Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию США, вынудив Европу строить терминалы для СПГ, сыграли на руку России
Футбол , Сергей Семак , Артем Дзюба , Зенит
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
В российском спорте назрел новый громкий скандал
Легкая атлетика
Туктамышева призвала «прожарить» её
Фигурное катание
Болельщик отобрал клюшку у хоккеиста на Универсиаде
Хоккей
«Не могу закрыть глаза»: что происходит на Универсиаде-2019
Зимние виды спорта Статьи
Игрок НХЛ отразил собственный бросок по пустым воротам
Хоккей
«Пошел ты…». Судьи добили «Спартак»
Хоккей
Пьяный Емельяненко устроил погром и взбесил ДПС
MMA Автоспорт
Пока Универсиада 2019 в России — полный провал
Зимние виды спорта Статьи
Избили арматурой и зарезали
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение