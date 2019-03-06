Семак: Дзюба еще забьет мячи, которые будут нужны команде

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) Сергей Семак заявил, что нападающий Артем Дзюба еще забьет голы, которые будут нужны "сине-бело-голубым". "Зенит" 7 марта сыграет дома с испанским "Вильярреалом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Дзюба в 2019 году не забивал в официальных играх. "Самое главное, что команда выигрывает. Сейчас забивают другие игроки, когда нужно будет, и Артем будет забивать. Он делает всё, чтобы как можно лучше готовиться. Ничего страшного нет, он еще забьет те мячи, которые будут нужны команде. И тогда, когда это будет нужнее всего", — сказал Семак журналистам.