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«Порту» обыграл «Рому» и продолжит борьбу в Лиге чемпионов 

Вести.Ru + ещё 7 48 минут назад
Фото: https://twitter.com/OfficialASRoma
Определился еще один участник четвертьфинала Лиги чемпионов. Им стал португальский "Порту", победивший в дополнительное время итальянскую "Рому" с результатом 3:1.
В первом матче "Рома" обыграла "Порту" с результатом 2:1. Но в ответной встрече португальский клуб в середине первого тайма забил первый мяч в ворота римлян и вышел вперед в двухматчевом противостоянии за счет гола в гостях. Франсиско Соарес использовал ошибку защитника "Ромы Костаса Маноласа. Но еще до перерыва гости отыгрались благодаря пенальти, который релизовал их капитан Даниэле Де Росси.
"Порту" очень мощно начал второй тайм, создав у ворот Робина Ольсена несколько острейших моментов. И на 53 минуте Мусса Марега вывел "драконов" вперед. Счет 2:1 мог измениться, как в одну, так и в другую сторону, но продержался до конца второго тайма. Основное время завершилось со счетом 2:1. Как и в Риме. Командам пришлось продолжить выяснение отношений в дополнительной 30-минутке.
В дополнительное время Эдин Джеко мог сравнять счет и не раз, но лучший бомбардир римлян дважды не использовал выгодные моменты. Зато "Порту" сумел добиться успеха. На 117 минуте нападающий хозяев Фернандо был сбит в штрафной римлян. Алекс Теллес реализовал пенальти и вывел "Порту" в четвертьфинал.
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Футбол , Мусса Марега , Алекс Теллес , Эдин Джеко , Робин Ольсен
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