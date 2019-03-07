«Порту» обыграл «Рому» и продолжит борьбу в Лиге чемпионов

Определился еще один участник четвертьфинала Лиги чемпионов. Им стал португальский "Порту", победивший в дополнительное время итальянскую "Рому" с результатом 3:1.

В первом матче "Рома" обыграла "Порту" с результатом 2:1. Но в ответной встрече португальский клуб в середине первого тайма забил первый мяч в ворота римлян и вышел вперед в двухматчевом противостоянии за счет гола в гостях. Франсиско Соарес использовал ошибку защитника "Ромы Костаса Маноласа. Но еще до перерыва гости отыгрались благодаря пенальти, который релизовал их капитан Даниэле Де Росси.

"Порту" очень мощно начал второй тайм, создав у ворот Робина Ольсена несколько острейших моментов. И на 53 минуте Мусса Марега вывел "драконов" вперед. Счет 2:1 мог измениться, как в одну, так и в другую сторону, но продержался до конца второго тайма. Основное время завершилось со счетом 2:1. Как и в Риме. Командам пришлось продолжить выяснение отношений в дополнительной 30-минутке.