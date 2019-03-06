Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Винисиус получил разрыв связки правой ноги в матче ЛЧ с «Аяксом» 

РИА Новости + ещё 11 2 часа назад
Фото: AFP 2019 / GABRIEL BOUYS
Футболист мадридского "Реала" Винисиус получил разрыв связки правой ноги в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с амстердамским "Аяксом", сообщается на официальном сайте "сливочных".
Встреча "Реал" — "Аякс" прошла во вторник в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, которые в итоге завоевали путевку в 1/4 финала турнира. Винисиус вышел на игру в стартовом составе, но был заменен из-за повреждения на 35-й минуте. Вместо него вышел Марко Асенсио, который позже стал автором единственного гола "сливочных" в матче.
Как отмечается, 18-летний бразильский форвард прошел в среду медобследование, которое выявило у него разрыв тибиофибулярной связки правой ноги. Сроки восстановления Винисиуса не называются, но, по информации СМИ, он выбыл из строя минимум на два месяца.
Последние новости
На Украине создали батальон для "освобождения Крыма" Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию США, вынудив Европу строить терминалы для СПГ, сыграли на руку России
Футбол , Марко Асенсио , Реал
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
В российском спорте назрел новый громкий скандал
Легкая атлетика
Туктамышева призвала «прожарить» её
Фигурное катание
Болельщик отобрал клюшку у хоккеиста на Универсиаде
Хоккей
«Не могу закрыть глаза»: что происходит на Универсиаде-2019
Зимние виды спорта Статьи
Игрок НХЛ отразил собственный бросок по пустым воротам
Хоккей
«Пошел ты…». Судьи добили «Спартак»
Хоккей
Пьяный Емельяненко устроил погром и взбесил ДПС
MMA Автоспорт
Пока Универсиада 2019 в России — полный провал
Зимние виды спорта Статьи
Избили арматурой и зарезали
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение