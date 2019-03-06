Винисиус получил разрыв связки правой ноги в матче ЛЧ с «Аяксом»

Футболист мадридского "Реала" Винисиус получил разрыв связки правой ноги в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с амстердамским "Аяксом", сообщается на официальном сайте "сливочных".

Встреча "Реал" — "Аякс" прошла во вторник в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, которые в итоге завоевали путевку в 1/4 финала турнира. Винисиус вышел на игру в стартовом составе, но был заменен из-за повреждения на 35-й минуте. Вместо него вышел Марко Асенсио , который позже стал автором единственного гола "сливочных" в матче.

Как отмечается, 18-летний бразильский форвард прошел в среду медобследование, которое выявило у него разрыв тибиофибулярной связки правой ноги. Сроки восстановления Винисиуса не называются, но, по информации СМИ, он выбыл из строя минимум на два месяца.