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«Манчестер Юнайтед» нацелился на звезду «Ювентуса» 

Soccer News + ещё 5 3 часа назад
Фото: Soccer News
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала в скором времени может покинуть клуб. Об этом информирует The Sun.
По данным издания, на 25-летнего аргентинца нацелился "Манчестер Юнайтед". На данный момент клуб ищет замену 25-летнему нападающему Ромелу Лукаке.
Английский клуб готов отдать за игрока 140 миллионов евро. Трансферная стоимость футболиста — 100 миллионов евро.
Дибала перешел в "Ювентус" в 2015 году из "Палермо" за 32 миллиона евро. Контракт рассчитан на 5 лет.
В текущем сезоне аргентинец участвовал в 23 матчах, отметившись 4 голами.
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Футбол , Манчестер Юнайтед
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