Провалившийся в ЛЧ «Реал» задумал избавиться от тренера

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари может быть отправлен в отставку до 27-го тура чемпионата Испании, где мадридцы встретятся с «Вальядолидом».

По информации El Chiringuito, руководство команды в лице президента Флорентино Переса недовольно результатами «сливочных». Сообщается, что Перес лично связывался с бывшим тренером клуба Зинедином Зиданом и просил его вернуться, но француз отказался делать это до лета 2019 года.

Накануне «Реал» закончил выступление в Лиге чемпионов, разгромно проиграв амстердамскому «Аяксу» в ответном матче 1/8 финала (1:4). Этот вылет стал самым ранним для мадридцев за последние пять лет. В чемпионате Испании «королевский» клуб занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Под его руководством «сливочные» трижды выигрывали Лигу чемпионов и один раз становились победителями чемпионата Испании.

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