Вратарь боснийского футбольного клуба скончался в возрасте 23 лет

Голкипер боснийского футбольного клуба "Широки Бриег" Крешимир Бандич умер в возрасте 23 лет, сообщается на сайте команды.

По данным издания sportsport.ba, во вторник у Бандича, находившегося в доме своего друга в боснийском городе Мостар, произошел сердечный приступ. Несмотря на своевременную помощь медиков, футболиста не смогли спасти. На сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины отмечается, что все матчи 22-го тура чемпионата страны, которые пройдут в ближайшие выходные, начнутся с минуты молчания в память о Бандиче.

Бандич перешел в "Широки Бриег" в январе 2018 года. В составе клуба он провел девять игр и пропустил четыре мяча. Ранее вратарь выступал за "Зриньски", в составе которого стал трехкратным чемпионом Боснии и Герцеговины. В последнее время Бандич восстанавливался от травмы плеча и тренировался по индивидуальной программе.