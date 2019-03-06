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Вратарь боснийского футбольного клуба скончался в возрасте 23 лет 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Голкипер боснийского футбольного клуба "Широки Бриег" Крешимир Бандич умер в возрасте 23 лет, сообщается на сайте команды.
По данным издания sportsport.ba, во вторник у Бандича, находившегося в доме своего друга в боснийском городе Мостар, произошел сердечный приступ. Несмотря на своевременную помощь медиков, футболиста не смогли спасти. На сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины отмечается, что все матчи 22-го тура чемпионата страны, которые пройдут в ближайшие выходные, начнутся с минуты молчания в память о Бандиче.
Бандич перешел в "Широки Бриег" в январе 2018 года. В составе клуба он провел девять игр и пропустил четыре мяча. Ранее вратарь выступал за "Зриньски", в составе которого стал трехкратным чемпионом Боснии и Герцеговины. В последнее время Бандич восстанавливался от травмы плеча и тренировался по индивидуальной программе.
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Футбол , Крешимир Бандич
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