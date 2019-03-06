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Моуринью высказался о своем возможном будущем в «Реале» 

Soccer News 40 минут назад
Фото: Soccer News
Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что думает о возможном возвращении в мадридский "Реал". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
На данный момент команду возглавляет Сантьяго Солари. "Я горжусь тем, что в "Реале" ждут моего возвращения, но у них есть тренер. Слухи — обычное дело. Когда команда выигрывает, я радуюсь, но когда они проигрывают, я очень огорчаюсь. Однако с "Реалом" я не контактировал", — сказал Моуринью.
Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Вместе с ним команды выиграла чемпионат Испании, а также стала обладателем Кубка и Суперкубка Испании.
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Футбол , Реал , Манчестер Юнайтед
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