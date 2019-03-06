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Футболисты «Сатурна» ушли с поля во время матча 

Газета.Ru + ещё 1 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
В финале турнира "Кубок нации" футболисты "Сатурна" покинули поле в знак протеста, сообщает Sport24.
Игра проходила в Москве на стадионе "Октябрь" между "Сатурном" и "Зорким".
В конце первого тайма при счете 0:0 в ворота "Сатурна" назначили пенальти. Голкипер Дмитрий Романенко отразил удар с "точки", но боковой арбитр дал сигнал о том, что голкипер нарушил правила.
Было принято решение о повторном исполнении 11-метрового. В этот момент раздосадованные игроки "Сатурна" ушли с поля. Позже команда вернулась, пенальти был реализован.
Вратарь Романенко после матча выразил все свое недовольство.
"Ты едешь на финал четыре часа, а тут такое. Пенальти мог быть, но вот назначать повторный было ошибочно", — заявил игрок.
Он отметил, что уход команды не был упреком в адрес соперника. Но, по его мнению, действия судьи выглядели несолидно".
Матч завершился поражением "Сатурна" со счетом 1:3.
Ранее вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага отказался уходить с поля.
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Футбол , Дмитрий Романенко
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