Футболисты «Сатурна» ушли с поля во время матча

В финале турнира "Кубок нации" футболисты "Сатурна" покинули поле в знак протеста, сообщает Sport24.

Игра проходила в Москве на стадионе "Октябрь" между "Сатурном" и "Зорким".

В конце первого тайма при счете 0:0 в ворота "Сатурна" назначили пенальти. Голкипер Дмитрий Романенко отразил удар с "точки", но боковой арбитр дал сигнал о том, что голкипер нарушил правила.

Было принято решение о повторном исполнении 11-метрового. В этот момент раздосадованные игроки "Сатурна" ушли с поля. Позже команда вернулась, пенальти был реализован.

Вратарь Романенко после матча выразил все свое недовольство.

"Ты едешь на финал четыре часа, а тут такое. Пенальти мог быть, но вот назначать повторный было ошибочно", — заявил игрок.

Он отметил, что уход команды не был упреком в адрес соперника. Но, по его мнению, действия судьи выглядели несолидно".

Матч завершился поражением "Сатурна" со счетом 1:3.

Ранее вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага отказался уходить с поля.