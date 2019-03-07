Касильяс обошел Роналду по количеству побед в Лиге чемпионов

В среду, 6 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Рома». Встреча закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

Для голкипера «Порту» Икера Касильяса эта победа в Лиге чемпионов стала 101-й. По этому показателю испанец обошел нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду , у которого 100 побед.

Однако португалец попробует сравняться с Касильясом по количеству побед в турнире уже на следующей неделе, когда команда Массимилиано Аллегри примет «Атлетико». В первой встречи победили мадридцы со счетом 2:0. Ответная игра пройдет 12 марта, начало — в 23:00 мск.