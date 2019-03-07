Кокорин рассказал о своем здоровье

Ранее адвокат Кокорина Алексей Ромашов рассказал, что футболист получил ожог во время процедуры в СИЗО, так как перестал чувствовать боль из-за онемения ноги.

Коркорин пояснил, что ожог появился после двух-трех сеансов электростимуляции мышцы бедра. Он подчеркнул, что сейчас у него остались две «болячки, намазанные зеленкой».

«Обидно, что развели ажиотаж из-за какого-то ожога, а вот о том, что впоследствии с моим здоровьем могут возникнуть еще более серьезные проблемы, в СМИ почему-то не говорят», — посетовал он.

По словам футболиста, боли его не покидают, он ждет встречи с врачами «Зенита»

«Меня всё так же беспокоит колено. Больно ходить», — заключил Кокорин.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников подчеркнул, что у Кокорина нет претензий к врачам и сотрудникам СИЗО из-за процедур.

Адвокаты Кокорина ранее заявляли, что в СИЗО футболист может стать «калекой» и «встать на костыли». Незадолго до ареста он перенес операцию на коленном суставе и ахиллесовом сухожилии. Послеоперационную реабилитацию футболист пока не завершил.

В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что в ближайшее время будет решен вопрос о допуске к футболисту врача «Зенита».