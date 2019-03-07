Кокорин рассказал о своем здоровье 

Арестованный футболист Александр Кокорин заявил, что испытывает боли при ходьбе из-за проблем с коленом. Об этом, как пишут «Известия», он рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), посетившим его в СИЗО.
Ранее адвокат Кокорина Алексей Ромашов рассказал, что футболист получил ожог во время процедуры в СИЗО, так как перестал чувствовать боль из-за онемения ноги.
Коркорин пояснил, что ожог появился после двух-трех сеансов электростимуляции мышцы бедра. Он подчеркнул, что сейчас у него остались две «болячки, намазанные зеленкой».
«Обидно, что развели ажиотаж из-за какого-то ожога, а вот о том, что впоследствии с моим здоровьем могут возникнуть еще более серьезные проблемы, в СМИ почему-то не говорят», — посетовал он.
По словам футболиста, боли его не покидают, он ждет встречи с врачами «Зенита».
«Меня всё так же беспокоит колено. Больно ходить», — заключил Кокорин.
Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников подчеркнул, что у Кокорина нет претензий к врачам и сотрудникам СИЗО из-за процедур.
Адвокаты Кокорина ранее заявляли, что в СИЗО футболист может стать «калекой» и «встать на костыли». Незадолго до ареста он перенес операцию на коленном суставе и ахиллесовом сухожилии. Послеоперационную реабилитацию футболист пока не завершил.
В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что в ближайшее время будет решен вопрос о допуске к футболисту врача «Зенита».